Синоптики сообщили о похолодании в Свердловской области до –43 градусов

Синоптики сообщили о предстоящем похолодании в Свердловской области до –43 градусов. Из-за сильных морозов региональное МЧС объявило штормовое предупреждение.

На период низких температур спасатели советуют воздержаться от проведения работ на открытом воздухе, а туристам — не ходить в походы. Автомобилистам в холода рекомендуется ограничить использование личного транспорта. Кроме этого, в морозы повышаются риски возникновения пожаров.

Как добавили в управлении МЧС, при возникновении происшествий и необходимости оказания помощи нужно сообщать по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России — 101 либо единому номеру вызова экстренных служб — 112.