Синоптики предупреждают жителей Нижнего Тагила о сильных осадках и гололедице

В ФГБУ «Уральское УГМС» сообщили, что 6 апреля в Свердловской области ожидаются сильные осадки в виде мокрого снега, временами с дождём. В связи с чем ведомство прогнозирует гололедицу на дорогах региона. Также синоптики обещают сильный ветер с порывами до 18 м/с, который усилится 7 апреля до 22–27 м/с.

В связи с неблагоприятными погодными условиями ожидается снеговая и ветровая нагрузка на различные сооружения, деревья и постройки. Возможно повреждение воздушных линий связи и электропередач. УГМС предупреждает о вероятном затруднении в работе транспорта из-за снежных заносов, а также трудности при проведении строительных работ.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий тагильчан просят немедленно информировать МКУ «ЕДДС Администрации города Нижний Тагил» по телефонам: 8 (3435) 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.