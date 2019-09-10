Синоптики предупреждают жителей Нижнего Тагила о первых этой осенью ночных заморозках 

Синоптики предупреждают жителей Нижнего Тагила и других городов Свердловской области о первых осенних заморозках. В ночь на 11 сентября температура воздуха опустится в отдельных территориях региона до минус 3 градусов. При таких погодных условиях могут быть повреждены сельскохозяйственные культуры. Поэтому уральцам необходимо заранее позаботиться об обогреве теплиц и других мерах по сохранению посадок. По информации Уральского гидрометцентра, в ряде городов Свердловской области пройдут также небольшие дожди, по ночам и утрам прогнозируется туман.

Дневная температура в Нижнем Тагиле на этой неделе составит 16–21 градус выше нуля, ночная, по данным погодных информеров, — плюс 8–12 градусов. Синоптики обещают жителям города облачную с прояснениями погоду с преимущественно северо-западным и западным ветром.

При возникновении ЧС, аварий и происшествий в Нижнем Тагиле необходимо проинформировать Единую дежурную диспетчерскую службу по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99 и 112.