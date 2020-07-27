Синоптики обещают жителям Нижнего Тагила дождливую и прохладную неделю

На этой рабочей неделе жителей Нижнего Тагила ждут дожди, а также ветер преимущественно северного и западного направлений. Столбики термометров будут подниматься в дневное время до плюс 20–23 градусов, по ночам — опускаться максимум до 12 градусов выше нуля. На улице по ощущениям будет казаться лишь около 20 градусов.

На крайнем севере Свердловской области в ближайшие три дня похолодает до 5 градусов в ночное время. Температура воздуха днём будет балансировать в городах региона на уровне плюс 19–26 градусов. Уральский гидрометцентр предупреждает жителей о грозах с дождями и северо-восточном ветре с порывами до 9 м/с.