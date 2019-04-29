Синоптики и оперативные службы предупреждают водителей о неблагоприятных погодных условиях на территории Свердловской области

По прогнозам синоптиков, сегодня, 29 апреля, в Свердловской области ожидаются сильный ветер до 18 м/с, на юге и востоке местами сильный снег. Утром 29 апреля в отдельных районах области ожидаются гололедица, местами сильный снег, метели. Температура воздуха в области от –4 до –9 градусов Цельсия, при прояснении до –15.

В связи с ожидаемыми неблагоприятными погодными условиями оперативные службы напоминают водителям о необходимости соблюдения правил безопасности на дорогах. Рекомендуется не превышать скоростной режим и не совершать резких манёвров. Выбирайте скорость не только исходя из существующих ограничений скоростного режима на данном участке, а руководствуясь, прежде всего, погодными и дорожными условиями, чтобы при возникновении опасности можно было принять необходимые меры, вплоть до остановки автомобиля. Для исключения случаев наезда на людей рекомендуется снижать скорость вблизи пешеходных переходов.

28 апреля из-за обильных осадков в Свердловской области зафиксировано большое количество ДТП. Погодные условия спровоцировали многокилометровую пробку на Серовском тракте от Нижнего Тагила до Екатеринбурга.

Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному телефону дежурно-диспетчерской службы «Уралуправтодора»: 8-800-200-63-06.