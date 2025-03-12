«Синара» полностью локализует производство электропоездов «Финист» к 2027 году 

АО «Синара — транспортные машины» планирует полностью локализовать производство электропоездов «Финист», расположенное в Верхней Пышме, не позднее 2027 года. Об этом сообщил «Интерфаксу» исполнительный директор компании Виталий Вотолевский.

«Мы уже с прошлого года начали выпуск поездов “Финист”. На сегодняшний день процент импортных изделий занимает уже менее 5%. Мы предполагаем, что уже через год-полтора всё будет полностью отечественным», — отметил Вотолевский.

По его словам, сейчас необходимые для производства “Финистов” комплектующие поступают из дружественных стран и рисков по поставкам этих изделий в компании не видят.

Напомним, ранее, Свердловская магистраль открыла регулярные рейсы электропоездов «Финист» по направлению Екатеринбург — Нижняя Тура. Два новых пригородных поезда ходят ежедневно в Нижнюю Туру и обратно.