Главный редактор RT Маргарита Симоньян прокомментировала новое расследование ФБК, пишут «Ведомости».

По словам Симоньян, она «не раз заявляла публично», что является художественным руководителем «Международной пилорамы». Кроме того, она назвала себя «основным автором сценария этого могучего телепродукта». Главный редактор RT также рассказала, что издание предоставляет студии «Голд вижн» услуги по съёмке «Международной пилорамы» по своим стандартным расценкам и «эти деньги целиком идут в бюджет RT».

Подробности контракта с «Аэрофлотом» ей неизвестны, заявила Симоньян. Комментировать смету программы она отказалась.

Напомним, в новом расследовании ФБК говорится, что телеканал Russia Today, который возглавляет Маргарита Симоньян, помогает в создании выходящей на НТВ программы «Международная пилорама», режиссёром и ведущим которой является муж Симоньян Тигран Кеосаян. ФБК утверждает, что семья Симоньян получила на личные счета более 700 миллионов рублей за три года.

НТВ, как сказано в расследовании, закупает программу «у семейной студии Тиграна Кеосаяна, которая называется "Голд Вижн"», — за каждый выпуск программы канал платит 3,4 млн рублей. Также в расследовании говорится, что в рекламных блоках «Международной пилорамы» идёт реклама «Аэрофлота». Рекламу «Аэрофлот» заказывал в рекламном агентстве «Инвенто», которое в расследовании названо «карманным агентством Маргариты Симоньян». ФБК утверждает, что на рекламных контрактах с «Аэрофлотом» агентство «Инвенто» заработало 657 млн рублей за четыре года.