Силуанов оценил меры поддержки населения из послания президента в 100–120 млрд рублей ежегодно

Меры социальной поддержки населения, включённые в послание президента Федеральному собранию, обойдутся бюджету в 100–120 млрд рублей ежегодно, заявил в интервью «России 24» первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов.

«Такие ресурсы мы будем изыскивать в ходе исполнения бюджета и уже при весенних корректировках внесём необходимые изменения с тем, чтобы все положения послания были финансово обеспечены», — добавил первый вице-премьер.

Доиндексация пенсий до уровня, превышающего прожиточный минимум, обойдётся бюджету РФ 2019 году в 15–20 млрд рублей, за шестилетку — в 150–160 млрд рублей, сообщил Силуанов.

Отвечая на вопрос о послании президента РФ Владимира Путина, Силуанов сообщил, что больше всего его впечатлило указание президента относительно пенсий для граждан РФ.

«Что на меня произвело впечатление? В первую очередь были уточнены параметры изменений в пенсионном законодательстве. Они были доработаны исходя из тех вопросов, с которыми сталкиваются пенсионеры в текущем году. Имеется в виду, что пенсионеры, которые имеют невысокие пенсии и получают пенсии на уровне прожиточного минимума, не ощутили той индексации, на которую рассчитывали. Президент дал чёткое указание, чтобы таким пенсионерам обеспечить индексацию пенсий сверх прожиточного минимума», — сказал Силуанов.

В соответствии с законодательством РФ, если пенсия ниже уровня прожиточного минимума, государство доплачивает до уровня прожиточного минимума. Путин в послании поставил задачу, чтобы все пенсии и единые денежные выплаты были проиндексированы сверх прожиточного минимума пенсионеров. Также было дано поручение досчитать и пересчитать те пенсии, которые были получены в начале года.