Силовики задержали мэра Дегтярска по подозрению в получении взятки

Накануне вечером силовики задержали главу Дегтярска Вадима Пильникова по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, в его доме прошли обыски. По данным СМИ, чиновник мог получить взятку машиной Audi Q6 2024 года выпуска и стоимостью 10 млн рублей. Как сообщает Ura.ru, со ссылкой на собственный источник, Пильникова планировали задержать утром 6 декабря в администрации, но накануне он попытался скрыться. Мэр попросил своего товарища перегнать автомобиль, снять номера, а затем планировал на ней покинуть область. Иномарку остановили на выезде из Екатеринбурга на Челябинском тракте. По предварительной версии, внедорожник Пильников получил от своего зама по ЖКХ Андрея Ильина.

Напомним, на прошлой неделе был задержан заместитель Пильникова Андрей Ильин. Ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий. Сейчас он находится в СИЗО. По версии следствия, Ильин подписал документы о приёмке работ на местном водопроводе, хотя по факту ремонт не был завершён. Ущерб муниципалитету оценили в 30 млн рублей.