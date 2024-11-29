Заместителя мэра Дегтярска отправили в СИЗО в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий

Первоуральский городской суд сегодня, 29 ноября, отправил в следственный изолятор заместителя главы Дегтярска Андрея Ильина, в кабинете которого накануне прошли обыски. Его подозревают по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности).

Суд удовлетворил ходатайство следствия и отправил чиновника в СИЗО на два месяца — до 25 января 2025 года. По версии следствия, Ильин подписал документы о приёмке работ на местном водопроводе, хотя по факту ремонт не был завершён. Ущерб муниципалитету оценили в 30 млн рублей.

Отметим, что 27 ноября силовики провели обыски в администрации Дегтярска. А накануне в СМИ появилась информация о том, что вопросы у следователей имеются также к мэру Дегтярска Вадиму Пильникову и к директору МКУ «УЖКХ» города Игорю Капустнику. Официальные комментарии от МВД и СК не поступали.