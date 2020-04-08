«Сил не хватит могилы копать»: глава Забайкалья предупредил жителей региона об опасности коронавируса

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов выступил с видеообращением к жителям региона, в котором ещё раз попросил серьёзно отнестись к угрозе распространения новой коронавирусной инфекции — в противном случае, как выразился глава Забайкалья, в регионе «сил не хватит могилы копать», пишет «Чита.ру».

По словам губернатора, он знает, как ограничения сказываются на экономике, особенно на сфере малого бизнеса и самозанятых. Однако, подчеркнул он, более важная задача сейчас — остановить распространение инфекции.

«Введённые ограничения играют очень важную задачу в спасении ваших жизней. Никто из нас не может быть уверен, что не является бессимптомным носителем коронавируса и что он не заразит им окружающих людей. Когда я приезжаю нередко в сёла, в районные центры, все вокруг кашляют, чихают. Я говорю: "Что с вами происходит?" Люди говорят: "Да, Александр Михайлович, мы все тут уже переболели неизвестно чем!" Если сегодня у нас сохранится такое к этому отношение, то у нас сил не хватит могилы копать!» — сказал Осипов.

По его словам, в настоящее время на территории края выявлено три подтверждённых случая коронавируса — один в Чите и по одному ещё в двух городах. Этот факт говорит о жизненной необходимости введённых ограничений и о смертельной опасности их нарушений, подчеркнул глава региона.

В России на сегодня зарегистрировано около 7,5 тысячи подтверждённых случаев коронавируса в 81 регионе. От болезней, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 58 человек, излечились 494 человека.