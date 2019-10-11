Сибирских журналистов допросят на полиграфе из-за публикации неудачного дубля обращения мэра города Пыть-Ях (ВИДЕО)

В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского автономного округа журналистов телерадиокомпании «Пыть-Яхинформ» проверят на полиграфе из-за публикации в соцсетях неудачного дубля мэра города Александра Морозова во время записи обращения ко Дню российского флага, пишет ТАСС.

На видео Морозов пытается записать обращение, несколько раз сбивается, а затем ругается — в ролике этот момент отцензурирован.

Директор «Пыть-Яхинформа» Жанна Матрунич подчеркнула, что видео с неудачными дублями — это рабочий материал, который должны были удалить, но этого не произошло. По её словам, любой сотрудник мог опубликовать его, так как видео находилось на общем сервере. Матрунич добавила, что проверка будет «добровольной» и её проведение «не навязывали "сверху"». Проверку планируется завершить до ноября.