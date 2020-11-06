Швейцарский искусствовед напишет рецензию на творчество тагильского фотографа Фёдора Телкова

Эксперт из Швейцарии Надин Райнерт готовит рецензию на визуальное исследование известного уральского фотографа уроженца Нижнего Тагила Фёдора Телкова. Текст будет напечатан в виде арт-брошюры и станет частью большого онлайн-проекта «Арт-платформа для продвижения уральского современного искусства», реализуемого благотворительным фондом «Синара».

На эксперта современного искусства из Швейцарии Надин Райнерт произвёл впечатление фоторепортаж Фёдора Телкова «Право веры». Это визуальное исследование посвящено закрытым общинам современного старообрядчества.

«С Надин мы разговаривали несколько раз по видеосвязи. Она вдумчивый, интересующийся и занятой человек. У нас есть некоторые сложности в общении в связи с языковыми барьерами, но, с другой стороны, их интересно преодолевать. Ещё интересно то, что мы живём в разных культурных и исторических пространствах», — приводит портал «Культура Урала» слова Фёдора.