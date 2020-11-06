Швейцарский искусствовед напишет рецензию на творчество тагильского фотографа Фёдора Телкова

Эксперт из Швейцарии Надин Райнерт готовит рецензию на визуальное исследование известного уральского фотографа уроженца Нижнего Тагила Фёдора Телкова. Текст будет напечатан в виде арт-брошюры и станет частью большого онлайн-проекта «Арт-платформа для продвижения уральского современного искусства», реализуемого благотворительным фондом «Синара».
На эксперта современного искусства из Швейцарии Надин Райнерт произвёл впечатление фоторепортаж Фёдора Телкова «Право веры». Это визуальное исследование посвящено закрытым общинам современного старообрядчества.
«С Надин мы разговаривали несколько раз по видеосвязи. Она вдумчивый, интересующийся и занятой человек. У нас есть некоторые сложности в общении в связи с языковыми барьерами, но, с другой стороны, их интересно преодолевать. Ещё интересно то, что мы живём в разных культурных и исторических пространствах», — приводит портал «Культура Урала» слова Фёдора.
- Фёдор Телков — фотограф, исследователь антропологического и культурного многообразия Урала и России, преподаватель графического дизайна и прикладной фотографии. С 2010 года член Союза художников России, лауреат национальных и международных премий.
- Проект «Арт-платформа для продвижения уральского современного искусства» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. В нём участвует 20 авторов из Екатеринбурга, Перми, Челябинска, Ноябрьска, а также 86 уральских современных художников и международные эксперты. Среди героев проекта, помимо Фёдора Телкова, — Алиса Горшенина, Анна Минеева, Владимир Селезнёв.
- Критики проводят интервью с художниками, рассуждают о современном искусстве и работают над текстами, которые опубликованы на официальном сайте проекта с переводом на английский язык.