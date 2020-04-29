Штрафы за езду без цифрового пропуска предложили распространить на всю Россию

В Госдуму внесён проект закона, которым предложено установить административный штраф в размере до 5 тысяч рублей за вождение автомобиля без цифрового пропуска при чрезвычайной ситуации или угрозе её возникновения, пишет Znak.com.

С 15 апреля цифровые пропуска начали действовать в Москве, за их отсутствие с 22 апреля обещано выписывать административные протоколы. С законопроектом о распространении столичной практики на всю Россию выступило Законодательное собрание Нижегородской области. Инициаторы предложения хотят дополнить «водительскую» главу 12 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

«Управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения ЧС, или в зоне чрезвычайной ситуации влечёт предупреждение или наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до пяти тысяч рублей», — сказано в проекте закона.

При повторном нарушении штраф должен быть начислен по верхней границе наказания — то есть в размере 5 тысяч рублей.

В пояснительной записке сказано, что проект федерального закона «направлен на сохранение здоровья людей, снижение размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае возникновения чрезвычайной ситуации».

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