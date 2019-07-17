Штрафы и СНИЛС на двоих: жителю Нижнего Тагила пришлось расплачиваться с долгами полного тёзки в Ставрополье

Житель Нижнего Тагила Иван Писаренко обнаружил, что в Ставропольском крае проживает его полный тёзка: у мужчин совпадает не только фамилия, имя и отчество, но и дата рождения. Выяснилось всё, когда с банковской карты тагильчанина списали тысячу рублей. Мужчина вместе с супругой Анастасией решил выяснить причину пропажи денег.

Оказалось, что долг должны были списать со счёта двойника мужчины из города Светлограда, но приставы допустили ошибку. Семья обратилась за юридической помощью. Они составили обращения в соответствующие инстанции. От службы судебных приставов Ставрополья пришёл ответ, что проведённая проверка не выявила никаких нарушений.

В то же время тагильчанин решил зарегистрироваться на сайте госуслуг. Но у него ничего не вышло, поскольку с двойником из Ставрополья у него совпадают не только имя и дата рождения, но и номер СНИЛС. В пенсионном фонде супругам пояснили, что произошла редкая ошибка — так называемое «задвоение» номеров.

«В МФЦ нам дали распечатку, что серия и номер паспорта у них разные. И там нам объяснили, что единственное, почему такое схождение, переплетение пошло данных, — один номер СНИЛС», — рассказала ТРК «Телекон» Анастасия Писаренко.

Тогда тагильчане начали беспокоиться, что двойник может взять кредит или накопить долги по коммунальным платежам или алиментам. В этом случае они могли лишиться более значимой суммы.

Иван и Анастасия попробовали самостоятельно связаться со ставропольским двойником в соцсетях. Сначала мужчина охотно шёл на контакт — он сам был не в восторге от сложившейся ситуации. Но потом перестал выходить на связь.

Решить вопрос удалось при помощи судебных приставов — они пообещали отправить ставропольским коллегам все необходимые документы в электронном виде. Как только они будут готовы, Иван Писаренко сможет получить новый СНИЛС.