Штормовое предупреждение в Свердловской области продлили ещё на сутки

В Свердловской области ещё на сутки, до 23 июля, продлено действие штормового предупреждения, объявленного в регионе 20 июля, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС РФ.

Ведомство связывает это с тем, что на территории региона продолжает сохраняться угроза ливней, гроз, града и ветра с порывами до 27 метров в секунду. В МЧС просят население во время шторма закрыть окна и форточки в домах, не парковать автомобили возле хлипких конструкций, по возможности отложить поездки и в целом поменьше находиться на улице.

Сильная гроза с ливнем прошла в Свердловской области в минувшие выходные — вечером в субботу в Сысертском городском округе из-за обрыва проводов без света остались около 4,5 тыс. человек в Сысерти, Большом Истоке, Патрушах, Западном, Бобровском, Ново-Ипатово и в Большом Седельниково. В Екатеринбурге за выходные выпала месячная норма осадков. Дороги оказались затоплены — в частности, коммунальщикам пришлось прочищать ливнёвку и откачивать воду под мостом на улице Шефской. После дождя опоры линий электропередачи и мостов оказались увешаны автомобильными номерами, потерянными автомобилистами после сильной грозы.