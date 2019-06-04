Штормовое предупреждение продлено ещё на сутки

Штормовое предупреждение на территории Свердловской области продлено и на 5 июня. По данным Уралгидрометцентра, завтра порывы ветра могут достигнуть 20-25 м/с, такая скорость ветра оценивается как сильный шторм. Сохранится дождливая погода, местами пройдут грозы, град.

Возможно разрушение построек, повал деревьев, повреждение воздушных линий связи и электропередач, затруднения в работе автотранспорта.

При возникновении чрезвычайных ситуаций, аварий и происшествий нужно немедленно информировать единую дежурно-диспетчерскую службу по телефонам: 25-78-83, 25-78-92, 41-26-99, 112.