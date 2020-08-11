Штаб Светланы Тихановской заявил, что из Беларуси её вывезли власти

Светлану Тихановскую, которая, согласно официальным данным, заняла второе место на выборах президента Беларуси, из страны вывезли власти, со ссылкой на доверенное лицо Тихановской Ольгу Ковалькову пишет Tut.by.

По словам Ковальковой, отъезд Тихановской позволил освободить начальника её штаба Марию Мороз, которая была задержана за день до выборов.

«У Светланы не было выбора. Важно, что она на свободе и жива. Они уехали вместе с Марией Мороз. Однако в заложниках продолжает находиться часть команды Светланы», — сказала Ковалькова.

Ранее стало известно, что Тихановская уехала в Литву — об этом сообщил в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Накануне вечером штаб Светланы Тихановской сообщил о её исчезновении после визита в ЦИК Беларуси. Ближе к ночи Тихановская вышла на связь, однако её местонахождение не раскрывали.

По официальным данным ЦИК Беларуси, Светлана Тихановская заняла второе место на выборах президента страны, получив чуть больше 10% голосов. Выборы выиграл действующий президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — он получил более 80% голосов, говорили в ЦИК. Тихановская объявила себя победителем выборов президента и предложила Лукашенко провести переговоры, также она обжаловала результаты голосования в ЦИК.