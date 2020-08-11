Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская уехала в Литву

Кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, оспаривающая результаты прошедших выборов, на свободе и сейчас находится в Литве, сообщил в Twitter глава МИД Литвы Линас Линкявичюс.

Накануне вечером штаб Светланы Тихановской сообщил о её исчезновении после визита в ЦИК Беларуси. Ближе к ночи Тихановская вышла на связь, однако её местонахождение не раскрывали.

После визита в ЦИК, по словам её пресс-секретаря Анны Красулиной, Тихановская сообщила, что «приняла решение», после чего уехала. О каком решении шла речь, Красулина не уточняла.

По официальным данным ЦИК Беларуси, Светлана Тихановская заняла второе место на выборах президента страны, получив чуть больше 10% голосов. Выборы выиграл действующий президент Александр Лукашенко, баллотировавшийся на шестой срок, — он получил более 80% голосов, говорили в ЦИК. Тихановская объявила себя победителем выборов президента и предложила Лукашенко провести переговоры, также она обжаловала результаты голосования в ЦИК.

На следующий день после выборов, 10 августа, КГБ Беларуси объявил, что предотвратил покушение на Светлану Тихановскую. Александр Лукашенко говорил, что в ночь после выборов штаб Тихановской взяли под охрану, чтобы избежать «сакральной жертвы».