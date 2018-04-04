Штаб Алексея Навального объявил открытый конкурс на должность координатора в Екатеринбурге

Глава федерального штаба оппозиционного политика Алексея Навального Леонид Волков объявил конкурс на замещение должности координатора в Екатеринбурге. Договорённости с действующим координатором штаба Виктором Барминым на работу завершились с окончанием президентской кампании «Навальный-2018», написал Волков в Facebook.

«Сейчас наши штабы ждёт совсем новый этап и новый формат работы, поэтому мы объявляем открытый конкурс на должность координатора штаба Навального в Екатеринбурге. Координатор штаба сейчас — это организатор региональных политических кампаний. А также и операционный менеджер, который хорошо разбирается в политической ситуации и готов организовывать волонтёров для влияния на неё», — прокомментировал Волков.

В разговоре со Znak.com Бармин рассказал о желании вернуться в бизнес, где работал до штаба Навального.

«Сейчас у штаба условия и задачи существенно меняются и я не вижу себя в рамках этой кампании в виде координатора. Поэтому после того, как я передам дела, займусь поиском работы. На региональном уровне я не вижу политический проект, который был бы мне интересен и позволял поддерживать нужный уровень дохода. Поэтому, скорее всего, я вернусь в бизнес», — добавил он, не исключив, что будет участвовать в работе политической организации как активист.

Отметим, что ранее в качестве одного из потенциальных претендентов на этот пост рассматривался бывший координатор закрытого накануне штаба Навального в Кургане Михаил Кузовков. В понедельник он провёл беседу с Леонидом Волковым, после чего и было заявлено о проведении открытого конкурса.