«Шоу Линдеманна — оскорбление ветерана». Евгения Чудновец вышла на одиночный пикет против концерта солиста Rammstein в Екатеринбурге

Общественница Евгения Чудновец вышла на одиночный пикет к зданию Минкульта Свердловской области с плакатом «Шоу Линдеманна — оскорбление ветерана». Таким образом активистка требует региональные власти отменить концерт немецкого музыканта в Екатеринбурге, который должен состояться 9 марта. По мнению Чудновец, своим творчеством Тилль Линдеманн оскорбляет память ветеранов ВОВ.

Напомним, в конце прошлой недели Чудновец обратилась к губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву и МВД с требованием отменить концерт и привлечь артиста к уголовной ответственности.