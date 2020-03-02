Евгения Чудновец потребовала от губернатора запретить концерт Lindemann в Екатеринбурге

Свердловская общественница Евгения Чудновец потребовала отменить концерт немецкого музыканта Тилля Линдеманна в Екатеринбурге, который должен состояться 9 марта. Обращение она адресовала главе региона Евгению Куйвашеву и ГУ МВД по Свердловской области. По её мнению, в творчестве эпатажного артиста усматриваются признаки нескольких статей УК РФ.

«Это непристойно и омерзительно — эксплуатировать страдания и бесчеловечность Холокоста в коммерческих целях. Своим попустительством к подобного рода заигрываниям с нацизмом вы оскорбляете весь народ, проживающий на территории Свердловской области. Если Вы сомневаетесь, что музыканты "Раммштайн" будут осуществлять показ сцен из клипа в своём шоу или вдруг не станут исполнять эту нашумевшую песню 2019 года, то вот вам ещё аргумент. Просмотрев отрывки шоу, я увидела отвратительное зрелище, похожее на пропаганду гомосексуализма», — пишет Чудновец.

Шоу солиста Rammstein, приехавшего в Россию со своим сольным проектом Lindemann, уже пытались запретить в Новосибирске. Житель города Роман Котик обратился к мэру с просьбой отменить концерт немецкого артиста, так как тот «пропагандирует разврат и насилие, распевает песни фривольного толка». Котику ответили, что он обратился не по адресу, так как концертная площадка располагается на территории Новосибирского района и принадлежит частным лицам. В Екатеринбурге Тилль Линдеманн будет выступать в МВЦ ЭКСПО на Новокольцовском тракте.