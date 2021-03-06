«Шли на прививку». В Качканаре водитель на иномарке насмерть сбил двух пенсионерок и уехал

В Качканаре произошло ДТП, в результате которого погибли две пожилые женщины. На нерегулируемом пешеходном переходе их сбил неизвестный водитель Honda Integra.

​«Дорожные полицейские предварительно уст­ановили, что пожилые женщины направлялись из дома в поликлин­ику для того, чтобы сделать прививку», — рассказали в УГИБДД по Свердло­вской области.

В результате аварии 79-летняя​ и 83-летняя местные жительницы получили тяжёлые травмы. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, пострадавших доставили в реанимационное отделение местной больницы, где погибла 83-летняя женщина, за жизнь второй боролись врачи. Но, по информации качканарского МВД, она тоже скончалась.

Позже сотрудники Госавтоинспек­ции нашли брошенную машину, причастную к этому ДТП. Её обнаружили в одном из микрор­айонов города. Сейчас устанавливается ли­чность водителя, который совершил ДТП.