«Шли на прививку». В Качканаре водитель на иномарке насмерть сбил двух пенсионерок и уехал

В Качканаре произошло ДТП, в результате которого погибли две пожилые женщины. На нерегулируемом пешеходном переходе их сбил неизвестный водитель Honda Integra.
«Дорожные полицейские предварительно установили, что пожилые женщины направлялись из дома в поликлинику для того, чтобы сделать прививку», — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.
В результате аварии 79-летняя и 83-летняя местные жительницы получили тяжёлые травмы. Как сообщили в УГИБДД по Свердловской области, пострадавших доставили в реанимационное отделение местной больницы, где погибла 83-летняя женщина, за жизнь второй боролись врачи. Но, по информации качканарского МВД, она тоже скончалась.
Позже сотрудники Госавтоинспекции нашли брошенную машину, причастную к этому ДТП. Её обнаружили в одном из микрорайонов города. Сейчас устанавливается личность водителя, который совершил ДТП.