Школы Нижнего Тагила начнут проверять на готовность к новому учебному году на следующей неделе

Тагильские школы начнут проверять на готовность к новому учебному году уже со следующей недели. Не позднее 22 июня специальная приёмная комиссия должна побывать в горно-металлургической школе и образовательных учреждениях с номерами 10, 44, 30. Не позднее 23 июня нужно проверить школы с номерами 7, 35, 95 и 20, а также лицей № 39. Всего к приёмке готовятся 64 учебных заведения, за исключением школы № 85, где сейчас идёт капремонт. График проведения проверочных мероприятий опубликован на официальном сайте управления образования города.

К новому учебному году школы планируется оснастить устройствами медицинского контроля. В образовательных учреждениях появятся бактерицидные облучатели, настенные дозаторы с антисептиками, бесконтактные термометры.

Ранее начальник городского управления образования Татьяна Удинцева сообщала, что до 15 июля организации питания должны получить заключение Роспотребнадзора о готовности пищеблоков. Это позволит Нижнему Тагилу получить федеральную субсидию на организацию питания школьников. Окончательную оценку готовности школ дадут специальные межведомственные комиссии. В их состав войдут представители управления образования, городского хозяйства, Роспотребнадзора, полиции, МЧС, а также медицинские работники. Они проверят учреждения на соблюдение санитарных норм, требований пожарной безопасности, проинспектируют состояние антитеррористической защищённости объектов, наличие ограждений и уличного освещения территорий школ.

Отметим, детские сады Нижнего Тагила начали инспектировать ещё с 5 июня. Позже, после смягчения свердловским губернатором Евгением Куйвашевым режима самоизоляции, в городских дошкольных образовательных учреждениях приняли решение об открытии новых дополнительных групп. Их организуют в тех детских садах, где ранее были открыты дежурные, так как там уже соблюдены все требования Роспотребнадзора. Остальные детские сады в городе, в том числе в Дзержинском районе, где был выявлен случай заболевания коронавирусом у медработника, будут открыты позже, после санитарной обработки. Сейчас, по информации горадминистрации, в Нижнем Тагиле работают 94 дежурные группы в 33 детских садах. Их посещают 838 воспитанников.