Школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области переведут на дистанционное обучение из-за роста случаев коронавируса

Замминистра просвещения России Виктор Басюк заявил, что школы Москвы, Ульяновской области и Сахалина переведут на дистанционное обучение из-за роста новых случаев коронавирусной инфекции, пишет «Интерфакс». По его словам, даты перехода на удалёнку определит руководство этих регионов.

«Прогнозировать, как это будет развиваться дальше, достаточно сложно, потому что мы видим, что ситуация с заболеванием абсолютно различна в разных регионах. У нас есть информация, и мы её проверяем сегодня, — это Сахалин, Ульяновская область. И точно подтверждённая информация — это Москва», — сказал Басюк.

Ранее из-за роста числа заболевших мэр Москвы Сергей Собянин объявил двухнедельные школьные каникулы с 5 по 18 октября. Предполагалось, что они продлятся две недели, их также ввели из-за ухудшения ситуации с коронавирусом.

Также с 5 октября городским организациям Москвы предписано перевести на дистанционную работу 30% персонала. При этом в мэрии рекомендовали компаниям отправить на удалёнку до 50% сотрудников.

Собянин на прошлой неделе отмечал, что ситуация в городе с коронавирусом близка к критической и что если каникулы и частичный переход на удалёнку не помогут, то власти могут ввести более жёсткие ограничения.