Школы и детские сады Нижнего Тагила заработали на платных услугах в 2017 году более полумиллиарда рублей

Образовательные учреждения Нижнего Тагила заработали на платных услугах в 2017 году почти 570 миллионов рублей. Об этом сегодня, 20 февраля, на заседании думской комиссии по соцполитике сообщил начальник управления образования города Игорь Юрлов. 337 миллионов рублей внесли родители за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных учреждениях. За счёт этих средств производятся расходы на организацию питания и хозяйственно-бытового обслуживания детей для соблюдения ими личной гигиены.

38,42 миллиона рублей были получены в прошлом году от деятельности школьных столовых, 2,16 миллиона рублей заработаны лагерями дневного пребывания. 191,73 миллиона рублей удалось получить непосредственно от оказания платных услуг.

Большую часть денег управлению образования принесли детские сады. Сегодня в Нижнем Тагиле функционируют десять объединений дошкольных образовательных учреждений, в которые входят 143 структурных подразделения. В девяти объединениях установлены платные услуги. К ним относится посещение факультативных развивающих занятий и групп по укреплению здоровья.

71,6 миллиона рублей заработали в прошлом году школы. К платным услугам, которые в настоящее время предоставляются в 37 из 64 общеобразовательных учреждений, относится обучение по дополнительным программам и углублённое изучение предметов. Получаемые школами доходы направляются на оплату труда с начислениями, содержание и обслуживание имущества, повышение квалификации, развитие и укрепление материально-технической базы.

По словам Игоря Юрлова, сейчас министерство образования и науки России рассматривает возможность предоставления в школах пяти видов бесплатных дополнительных образовательных услуг. Это шахматы, спортивная секция, технический кружок, театр и хор.