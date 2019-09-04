Школьный стадион, из-за которого уволился вице-мэр Нижнего Тагила, построят к концу октября

Многофункциональный стадион возле Центра образования № 1, из-за срыва возведения которого вице-мэр Нижнего Тагила по строительству и горхозяйству Владимир Юрченко лишился своей работы, планируется построить к 20 октября 2019 года. Об этом АН «Между строк» сообщил директор МУП «Тагилдорстрой» Игорь Васильев. Администрация города заключила муниципальный контракт с предприятием после того, как выяснилось, что прежний подрядчик — ООО «Караван» — срывает срок сдачи объекта уже почти на месяц. Сегодня строительную площадку проверил глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

«Начали мы, конечно, с фальстарта, — признал Владислав Пинаев. — По итогам конкурса, который был отыгран, на объект зашла недобросовестная организация. Мы регулировать 44-ФЗ, к сожалению, не можем, не имеем права. Сегодня контракт расторгнут, отыгран новый конкурс. Победителем стало наше муниципальное унитарное предприятие “Тагилдорстрой”, в работу которого я верю, она проверена годами. Подрядчик уже зашёл на площадку, необходимые работы ведутся. Есть один, с моей точки зрения, проблемный вопрос — это погодные условия. Вы видели, каким дождливым было лето. Но будем надеяться, что погода всё-таки позволит нам выполнить все работы в срок».

Если в ближайший месяц в Тагиле будет хорошая погода, то многофункциональный стадион сдадут уже к 5 октября, к Дню учителя. Рядом с Центром образования № 1 построят сооружение, которое включит в себя футбольное поле размером 30 х 60 метров, круговую и прямую беговые дорожки, зоны для прыжков в длину и сдачи норм ГТО, а также волейбольно-баскетбольную площадку. Вокруг объекта установят ограждение. По словам директора учреждения Людмилы Шурыгиной, нового стадиона Центр образования № 1 ждал 15 лет. Сегодня в учреждении обучаются 870 тагильчан.

«Классы находятся не на этой стороне, а на фасадной, и шума от строительных работ мы не слышим, — отметила Людмила Шурыгина. — Мы рады, что, наконец, началось строительство нового стадиона. Здесь зоны будут разделены для учащихся начальной школы и для детей старшего звена. У нас три учителя физкультуры сегодня, и каждый из них, безусловно, найдёт своё место для того, чтобы в соответствии с требованиями федерального образовательного стандарта организовать учебный процесс. Строительство идёт очень активно, без выходных. Ждём подарок к Дню учителя».

После строительства футбольного поля подрядчик будет обязан за свой счёт организовать проведение так называемых полевых испытаний искусственного травяного покрытия с привлечением независимой организации. В список испытаний входят: тестирование амортизации, измерение характеристик отскока мяча, его скольжения, сопротивления вращения мяча в разных местах поля.

Напомним, по итогам открытого электронного конкурса строительством многофункционального стадиона в Центре образования № 1 к новому учебному году занялось сначала микропредприятие ООО «Караван» из Екатеринбурга. Компания стала единственным участником торгов и получила муниципальный контракт стоимостью 25,5 млн рублей. На одном из традиционных пятничных аппаратных совещаний в августе Владислав Пинаев сообщил, что ему поступило заявление от родителей учеников. Они пожаловались мэру на отсутствие работ по строительству футбольного поля и других элементов стадиона в Центре образования № 1. Выяснилось, что подрядчик срывает срок сдачи объекта уже почти на месяц. В тот же день Владислав Пинаев отстранил от занимаемой должности своего заместителя по строительству и горхозяйству Владимира Юрченко на время проведения служебного расследования, касающегося конфликта интересов. Источники АН «Между строк» в мэрии позже рассказали, что конфликт интересов связан с тем, что компания-подрядчик «Караван», которая занимается строительством футбольного поля, аффилирована с организацией сына Владимира Юрченко. На данный момент служебная проверка ещё не завершена.