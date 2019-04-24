Школьники из Нижнего Тагила выступили на всероссийской экологической конференции

Воспитанники городской станции юных натуралистов Владислав Замятин и Анастасия Лунёва получили дипломы первой степени XII всероссийской научно-экологической конференции школьников, студентов и молодёжи «Вода — источник жизни на Земле», которая проходила в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба ЕВРАЗ НТМК.

Восьмиклассник Владислав Замятин успешно защитил исследовательскую работу «Экологическая оценка юго-восточного берега Верхневыйского водохранилища» (научный руководитель — Мамонова Елена Евгеньевна), а ученица 11-го класса Анастасия Лунёва получила диплом 1-й степени за проект «Экологическая оценка состояния Черноисточинского пруда и Верхневыйского водохранилища города Нижнего Тагила» (научный руководитель — Зиннатова Эльвира Рашидовна). Поездку юных экологов профинансировал ЕВРАЗ.