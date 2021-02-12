Школьника из Нижнего Тагила затравили во «ВКонтакте». Сейчас сообщество удалили за оскорбления людей

В Нижнем Тагиле в группе «VGNK» в соцсети «ВКонтакте» тысячи пользователей угрожали избить 13-летнего подростка, который живёт на Вагонке. Об этом сообщает телеканал «360°». В этой группе подростки публикуют фотографии своих недругов, оскорбляют их и просят побить неприятелей.

«Я написала в группу сообщение с просьбой удалить фотографию моего ребёнка в течение 10 минут, иначе мне придётся обратиться в полицию», — поделилась мама мальчика Юлия в беседе с каналом «360°».

Но администратор группы посмеялся над просьбой матери и переслал её сообщение в общий чат. Тогда над мальчиком стали издеваться ещё больше. Юлии пришлось обратиться в полицию.

«Подразделение по делам несовершеннолетних отдела полиции № 17 провело проверку, в ходе которой установлена девочка, написавшая пост. Та призналась, что написала пост, разозлившись на бывшего одноклассника, который сам не раз оскорблял её и других подростков», — рассказали в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».

Полиция провела беседу с обоими подростками, уголовное дело возбуждать не стали из-за отсутствия состава преступления. Телеканал «360°» пожаловался на сообщество, и группу почти мгновенно заблокировали.