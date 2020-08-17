Школьник из Нижнего Тагила получит премию 25 тысяч рублей за особые успехи в техническом творчестве

В 2020 году мэрия Нижнего Тагила приняла решение вручить детскую премию имени Аммоса Черепанова девятикласснику Данилу Лебедю из МБОУ «Лицей». Размер выплаты составляет 25 тысяч рублей.

Как сообщается на сайте муниципалитета, юноша получит награду за «особые успехи в техническом творчестве» — Данил занимается судомоделированием на городской Станции юных техников № 2.

Напомним, премия Аммоса Черепанова учреждена для тагильских молодых изобретателей в 2005 году. Она названа в честь младшего представителя знаменитой династии.