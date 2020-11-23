Общество

Школам Свердловской области запретили проводить праздничные новогодние мероприятия

23.11.2020 17:06

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области рекомендовало школам региона отменить новогодние корпоративы для учителей и массовые праздники для школьников. 

На заседании противоэпидемической комиссии учителям предложили вместо праздничных мероприятий провести дистанционную линейку. В ведомстве также отметили, что школы могут проводить новогодние утренники и классные часы, но присутствовать на них смогут только ученики одного класса без родителей и других зрителей. 

«Проведение новогодних мероприятий в таком формате позволит сохранить праздник для детей и в то же время даст возможность избежать риска распространения инфекции», — цитирует Министерство образования Znak.com.

  • В Свердловской области ученики 610-х классов переведены на дистанционный режим обучения до 28 ноября.
  • Ранее губернатор региона Евгений Куйвашев допускал возможность перевода 9-классников на очную форму обучения.
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