Школам Свердловской области запретили проводить праздничные новогодние мероприятия

Министерство образования и молодёжной политики Свердловской области рекомендовало школам региона отменить новогодние корпоративы для учителей и массовые праздники для школьников.

На заседании противоэпидемической комиссии учителям предложили вместо праздничных мероприятий провести дистанционную линейку. В ведомстве также отметили, что школы могут проводить новогодние утренники и классные часы, но присутствовать на них смогут только ученики одного класса без родителей и других зрителей.

«Проведение новогодних мероприятий в таком формате позволит сохранить праздник для детей и в то же время даст возможность избежать риска распространения инфекции», — цитирует Министерство образования Znak.com.