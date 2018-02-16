Широкая SKODA-Масленица!

16.02.2018 23:06
Друзья, в эту субботу все заботы бросьте,
Приходите в гости,
Прямо к нашему крыльцу
К нам на Масленицу!
Убедитесь сами:
Угостим блинами,
На "Кадьяке" покатаем.
Так мы зиму провожаем!
Интересный тест-драйв по новому маршруту, демонстрация функций и возможностей автомобилей, конкурсы, подарки и конечно же блиночки, куда без них!
Целый мешок выгодных "плюшек" при покупке и контрактовании автомобилей!
Пожалуй, самая теплая атмосфера и радушный прием каждому гостю.
Ждем Вас всей семьей 17 февраля (в субботу) с 12:00.
Добро пожаловать в Европа Авто Тагил на Черноистоинском шоссе, 68/1
Многоканальный телефон: +7 (3435) 471-201
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