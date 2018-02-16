Широкая SKODA-Масленица!

Друзья, в эту субботу все заботы бросьте,

Приходите в гости,

Прямо к нашему крыльцу

К нам на Масленицу!

Убедитесь сами:

Угостим блинами,

На "Кадьяке" покатаем.

Так мы зиму провожаем!

Интересный тест-драйв по новому маршруту, демонстрация функций и возможностей автомобилей, конкурсы, подарки и конечно же блиночки, куда без них!

Целый мешок выгодных "плюшек" при покупке и контрактовании автомобилей!

Пожалуй, самая теплая атмосфера и радушный прием каждому гостю.

Ждем Вас всей семьей 17 февраля (в субботу) с 12:00.

Добро пожаловать в Европа Авто Тагил на Черноистоинском шоссе, 68/1

Многоканальный телефон: +7 (3435) 471-201

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