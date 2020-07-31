Шесть российских банков планируют списывать деньги клиентов со «спящих» счетов   

«Абсолют-банк» готовит инициативу о возможности списывать деньги за обслуживание или в пользу кредита со счетов, по которым долго не проводятся операции, пишут «Известия».

Предложение будет внесено в рамках «регуляторной гильотины» Центробанка, сообщил директор департамента финансового мониторинга «Абсолют-банка» Александр Поляков. Инициативу поддержали «Россельхозбанк», «Промсвязьбанк», «Юникредит-банк», «Росбанк» и «Зенит».

Сейчас банки не могут списывать деньги со счетов пользователей финансовых услуг, по которым более года не обновлялись идентификационные данные. Поэтому банки предлагают разрешить им списывать деньги, если данные обновить не удаётся, а клиент не вышел на связь. В ЦБ пока не получили инициативу.

Ранее банк «Открытие» без предупреждения списал допкомиссию у клиентов «МДМ-банка» и «Бинбанка», которые вошли в его структуру: высокий размер комиссии был призван стимулировать экс-клиентов переходить на новые продукты «Открытия».