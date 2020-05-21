Шесть некоммерческих организаций в Нижнем Тагиле получили 1,5 млн рублей на реализацию социальных проектов

В Нижнем Тагиле подвели итоги конкурса среди некоммерческих социально ориентированных организаций. Администрация города выделила шесть лучших проектов, которые уже получили субсидии из муниципального бюджета.

В этом году на соискание финансовой поддержки из городского бюджета заявки подали 16 некоммерческих организаций. В ходе голосования в шестёрку лучших вошли местное отделение областной общественной организации ветеранов с проектом «Ветераны», областная общественная организация инвалидов «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общество слепых» с проектом «Рука в руке».

Поддержку муниципалитета на проведение чемпионата Свердловской области по уличной атлетике «Пробуждение» получил центр спортивных субкультур «Прорыв», а волонтёрскому поисковому отряду «Скорпион» выделили средства на обучение и приобретение оборудования для поисково-спасательных работ.

Нижнетагильский городской родительский комитет планирует направить субсидию на реализацию проекта «Курсы благородных девиц», а местная общественная организация сохранения и развития башкирской культуры «Курултай Башкир города Нижнего Тагила» благодаря победе в конкурсе воплотит в жизнь проект «Подвигом славны твои земляки».

Всего в 2020 году на поддержку некоммерческих организаций в Нижнем Тагиле было выделено 1,5 млн рублей, сообщает пресс-служба муниципалитета.