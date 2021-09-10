Шеремет заявил о продолжении работы «Телевизионного агентства Урала»

Журналист Иннокентий Шеремет на YouTube-канале «Новости Шеремета Девять с половиной» рассказал о воскрешении «Телевизионного агентства Урала» (ТАУ) и выпуска новостей «Девять с половиной».

По его словам, информационный ресурс спасли спонсоры. Сам Иннокентий Шеремет назвал это событие чудом. По его словам, возродить ТАУ и «Девять с половиной» помогли два спонсора, один из них местный, другой московский, но назвать конкретные имена он пока не готов.

«Удалось найти два источника, которые будут нам помогать удерживаться на плаву, причём нашёл я их не сам. Под впечатлением от моего видеообращения подключились мои товарищи очень активные и спасли», — рассказал Шеремет.

По его словам, новости «Девять с половиной» будут выходить в том же формате, как и раньше.

«Вообще ничего не поменяется — как делали, так и будем. Единственное изменение: мы каждый день будем стараться делать новости всё лучше и лучше. Правда, мы и раньше этим занимались. Просто будем работать ещё больше», — сказал журналист.

По данным источника Znak.com, спасти ТАУ помог телеведущий Владимир Соловьёв. Ранее в разговоре с корреспондентом издания Шеремет подтвердил информацию о том, что от Соловьёва может поступить транш, но не был уверен, что он действительно выделит деньги для поддержки ТАУ. По словам журналиста, о финансовой помощи для канала телеведущего попросили общие знакомые, они просили не более 500 тысяч рублей.

ТАУ и передача «Девять с половиной» работают уже 27 лет. 13 августа их основатель Иннокентий Шеремет заявил о закрытии своего СМИ и передачи. Он рассказал, что подавал заявку на получение федерального гранта, но её отклонили, а других источников финансирования у ТАУ больше не осталось.