Шаман из Якутии Александр Габышев сообщил, что возобновляет свой поход в Москву

Шаман из Якутии Александр Габышев заявил, что продолжит свой поход в Москву, чтобы провести там «обряд изгнания Путина». Как сообщил сам шаман «Якутия.инфо», его поход носит исключительно мирный характер — «ни один волос не упадёт, ни одна капля крови у Путина не прольётся».

Напомним, 50-летний житель Якутска Александр Габышев объявил себя шаманом-воином и в марте этого года отправился пешком в Москву, чтобы провести «обряд изгнания Путина». По пути к нему стали присоединяться сторонники. 19 сентября шамана задержали на границе Бурятии и Иркутской области, в отношении него возбудили уголовное дело о призывах к экстремизму. На следующий день Габышева доставили в психоневрологический диспансер в сопровождении сотрудников ФСБ. Сейчас шаман находится под подпиской о невыезде.