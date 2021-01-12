Шаман Габышев объявил о новом походе на Москву

В 2019 году Александр Габышев организовал первый поход на Москву, чтобы там «изгнать Путина». Мужчина считает президента России порождением тёмных сил, с которыми под силу справиться только шаману. В сентябре Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области — на него завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК). Психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым. После того как у него истёк срок подписки о невыезде, он решил возобновить свой поход на Москву. В декабре шамана и двух его сторонников оштрафовали за неповиновение полиции.