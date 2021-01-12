Шаман Габышев объявил о новом походе на Москву

12.01.2021 12:59
Якутский шаман Александр Габышев объявил о подготовке нового похода на Москву, сообщается на YouTube-канале «Новости регионов».
«Поход наш начнётся где-то в марте. Отсюда, из Якутска, я выйду на своём белом коне. Выйду и пройду по земле предков, через Вилюйские улусы… <…> Земля предков мне силы придаст, это поверье у нас такое», — говорит шаман.
По плану Габышева, из Якутска он выйдет с небольшим отрядом добровольцев, а в Иркутске соединится с основным отрядом сторонников, которые, вероятно, будут следовать за конным шаманом на машинах.
«Дойдём до алтайских гор — это тоже место силы. <…> Потом дойдём до уральских территорий, а там уже и до Москвы рукой подать», — заявляет Габышев.
- В 2019 году Александр Габышев организовал первый поход на Москву, чтобы там «изгнать Путина». Мужчина считает президента России порождением тёмных сил, с которыми под силу справиться только шаману. В сентябре Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области — на него завели уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности (часть 1 статьи 280 УК). Психолого-психиатрическая экспертиза признала Габышева невменяемым. После того как у него истёк срок подписки о невыезде, он решил возобновить свой поход на Москву. В декабре шамана и двух его сторонников оштрафовали за неповиновение полиции.
- Летом 2020 года Габышева принудительно отправили в психбольницу — решение принял Якутский городской суд по иску психдиспансера, который выдал заключение, что Габышев опасен для себя и окружающих. В своём иске врачи заявили, что шаман страдает «переоценкой своей личности» и это якобы подтверждается тем, что он высказывал идеи «навредить правительству и свергнуть Путина, так как тот является демоном и Антихристом», и «призывал к свержению законно избранной власти». Однако из больницы шамана довольно скоро выписали.
- В правозащитной организации Amnesty International Габышева назвали узником совести.