Шакро Молодой получил 9 лет и 10 месяцев колонии строгого режима

Никулинский суд Москвы приговорил криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодого) к девяти годам и десяти месяцам колонии строгого режима за вымогательство, пишет «Интерфакс».

«Признать Калашова виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных п. "а", "б" ч. 3 ст. 163 УК РФ ("Вымогательство, совершённое с применением насилия организованной группой в целях получения имущества в особо крупном размере") и назначить ему наказание в виде девяти лет и десяти месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — постановил судья Константин Дубков.

В суде было установлено, что Калашов в 2013 году после смерти Аслана Усояна (Деда Хасана) «занял лидирующее положение в криминальном мире России» и «под своим покровительством консолидировал лиц, профессионально занимающихся преступной деятельностью». Также суд признал виновным в вымогательстве помощника Калашова Андрея Кочуйкова (Итальянца).

Шакро Молодого обвиняли в вымогательстве взятки у владельца московского ресторана Elements. Конфликт закончился перестрелкой, в которой погибли два человека — охранники Кочуйкова Филипп Дамаскин и Алексей Китаев. Всего по объединённому делу о двух вымогательствах проходят 14 человек: погибшие попали под суд посмертно, 10 обвиняемых содержатся в СИЗО, а бывший сотрудник ГУСБ МВД полковник Евгений Суржиков — под домашним арестом. В зависимости от роли каждого им инкриминируется один или два эпизода вымогательства — 8 млн рублей у собственницы Elements Жанны Ким и 10 млн рублей у бизнесмена Льва Гарамова.

В ходе прений сторон гособвинение попросило назначить Калашову наказание в виде десяти лет колонии строгого режима и штрафа в размере 700 тысяч рублей, Кочуйкову — 9,5 лет колонии строгого режима и штраф в 500 тысяч рублей. Ещё десятерых подсудимых обвинение попросило приговорить к срокам от 7,5 до 9,5 лет колонии и различным штрафам.