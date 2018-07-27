Шахтёры в Забайкалье приостановили голодовку после выплаты части долга по зарплате

Шахтёры золотодобывающего предприятия «Урюмкан» в Забайкалье приостановили голодовку после того, как получили зарплату за май, сообщил «Интерфаксу» один из горняков Андрей Михеичев.

По его словам, при этом шахтёры продолжают забастовку — рабочие требуют выплаты зарплаты за июнь.

«Если нам до понедельника не выплатят зарплату за июнь, то мы продолжим голодовку», — сказал Михеичев.

В пресс-службе главы Забайкальского края Александра Кулакова сообщили, что, кроме зарплаты за май, 40 рабочих получили отпускные за май, также проведён полный расчёт работников, уволенных в мае, июне и июле.

Напомним, 24 июля десятки шахтёров Дарасунского рудника объявили голодовку, требуя выплаты долга по зарплате, которую они не получали с мая. Долги предприятия перед горняками составляли около 35 миллионов рублей. В середине июля прокуратура завела административное дело на руководство «Урюмкана» за нарушение трудового законодательства. Следственный комитет проводит доследственную проверку.