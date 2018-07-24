В Забайкалье шахтёры объявили голодовку из-за невыплаты зарплаты

На Дарасунском руднике в Тунгокоченском районе Забайкальского края 60 шахтёров объявили голодовку из-за невыплаты заработной платы, со ссылкой на членов семей рабочих пишет местное издание «Вечорка». Уточняется, что речь идёт о золотодобывающем предприятии «Урюмкан».

По словам членов семей, рабочие не получают зарплату уже три месяца.

«В последний раз в мае всем шахтёрам выдали по 1340 рублей, все думали, что это аванс. С тех пор перестали платить. Сегодня задолженность по зарплате у мужа составляет около 200 тысяч рублей, он ещё даже не получил отпускные», — сообщила супруга одного из рабочих.

В региональном управлении Следственного комитета начали проверку этой информации. Следователи выехали в посёлок Вершино-Дарасунский, где поговорят с шахтёрами, опросят руководство рудника, посмотрят бухгалтерские документы и проверят, соответствуют ли действительности сведения СМИ.

Исполняющий обязанности главы района Михаил Горнов утверждает, что данные о 60 голодающих шахтёрах преувеличены. Он сообщил порталу «Чита.ру», что ему известно о 25 рабочих, которые собирались начать голодовку.