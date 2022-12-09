Сгоревшая проводка, заклинившие двери и поломка тележки. В Нижнем Тагиле прошла первая экскурсия на ретротрамвае «Уралвагонзавода» 

8 декабря по центральным улицам Нижнего Тагила проехал один из двух ретротрамваев, подаренных Нижнему Тагилу на 300-летний юбилей. Первыми пассажирами стали старшеклассники школы № 23, представители СМИ и мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Журналист АН «Между строк» проехала весь маршрут вместе с подростками, чтобы лично убедиться, действительно ли ретротрамвай так хорош, как о нём говорят. Эффект оказался немного шокирующим.

Как рассказали представители МУП «Тагильский трамвай», номера у вагонов непростые: № 1722 и 2022 являются прямыми отсылками к истории города, обозначая дату основания и дату трёхсотлетия Нижнего Тагила. Внутри трамвая, помимо современных достижений IT-технологий в виде Wi-Fi и USB-портов для зарядки гаджетов, имеются и кондиционеры. Сиденья выполнены из дерева, а ремни поручней кожаные. Всё это вкупе создаёт особый антураж не только из-за внешнего вида, но и из-за запаха. Сидячих мест в ретротрамвае предусмотрено 38, что несколько больше, чем в обычном. По правилам проведения трамвайных экскурсий, все несовершеннолетние участники должны сидеть, сопровождающие их взрослые могут как сидеть, так и стоять, в зависимости от наличия свободных мест.

Как отметила начальник отдела продвижения и маркетинга МБУ «Центр развития туризма города Нижний Тагил» Валерия Лошкарёва, обзорные и тематические трамвайные экскурсии пользуются популярностью среди тагильчан и гостей города. Маршруты движения подбираются исходя из предпочтений групп и возрастной категории, но наибольший интерес вызывает маршрут трамвая № 3.

«Пока мы работаем по заявкам, но с появлением таких особенных и красивых трамваев не исключено, что экскурсии будут проходить на регулярной основе. Уже сейчас нам звонят и просят записать на экскурсии именно на ретротрамваи», — рассказала Валерия Лошкарёва.

По словам Владислава Пинаева, оба подаренных губернатором Свердловской области ретротрамвая будут использоваться для экскурсий и проведения различных праздничных мероприятий. Обычные пассажирские рейсы вагоны выполнять не будут.

«Это отличные, технологически современные трамваи, которые теперь станут украшением нашего города и будут привлекательны для туристов. Замечательно, что наш город меняется, растёт и становится лучше с каждым днём», — сказал Владислав Пинаев.

Школьников забрали от остановки «Рудоуправление». Там же была выявлена первая неисправность трамвая — из всех дверей работала лишь одна, находящаяся рядом с кабиной водителя. Во время поездки ребята услышали интересные факты о родном городе, а также сами отвечали на вопросы экскурсовода о Нижнем Тагиле.

Проехав чуть больше половины пути, трамвай преподнёс очередной сюрприз: его сотряс хлопок с яркой вспышкой, как будто кто-то взорвал в салоне петарду. От неожиданности перепугались как школьники, так и взрослые. Сразу после инцидента приятный аромат кожи и дерева перебил сильнейший запах гари. Как позже пояснили журналисту АН «Между строк» сотрудники «Тагильского трамвая», скорее всего, закоротило проводку печки. Уже после официальной части экскурсии выяснилось, что в новом трамвае очень много недоделок, которые приходится исправлять буквально на ходу. После того как школьники покинули трамвай, та самая дверь у водительской кабины также перестала открываться. Чтобы выпустить оставшихся в салоне людей, трамвайщикам пришлось задействовать рычаг аварийного открытия двери и толкать её вручную.

Позже произошла ещё одна поломка, из-за которой в салоне задрожали не только деревянные сиденья, но и стёкла. Как оказалось, неисправность была уже в районе ходовых тележек.

Можно сказать, что первая экскурсия на ретротрамвае прошла относительно успешно. Возможно, в будущем, как и планируют в «Тагильском трамвае», необычные вагоны смогут привлечь ещё больше туристов.