Область подарит Нижнему Тагилу на юбилей два «ретротрамвая». Первыми пассажирами станут полпред Владимир Якушев и экс-министр культуры Владимир Мединский

Два новых экскурсионных «ретротрамвая» появятся в Нижнем Тагиле к 300-летию города. Об этом на пресс-конференции рассказал мэр города Владислав Пинаев. Градоначальник уточнил, что 12 августа планируется прокатить в новом вагоне высоких гостей, среди которых полпред президента РФ в УРФО Владимир Якушев, помощник Владимира Путина, бывший министр культуры Владимир Мединский и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

«Ретротрамваи» подарит Нижнему Тагилу областное правительство. Их изготавливает в Екатеринбурге дочерняя компания «Уралвагонзавода» «Уралтрансмаш». Первый вагон, по словам мэра, должны привезти в город в ближайшие дни. Если трамвай успеют доставить из Екатеринбурга, то делегация почётных гостей проедет на нём по центральным улицам города.

В первую очередь гостям планируют показать проекты, сделанные к юбилею Нижнего Тагила: Привокзальную площадь и стелу «Город трудовой доблести», а также вторую очередь набережной «Тагильская лагуна — 2», ГДДЮТ и отремонтированную школу № 23. На 12 августа назначено и торжественное открытие движения по мосту через Тагильский пруд.

«Это будет не маршрутный, а экскурсионный трамвай, мы будем его сдавать в аренду для выпускных, свадеб и любых мероприятий, а также для передвижения по городу во время экскурсий. Это будет доступно для тагильчан, и заказать маршрут с экскурсией можно будет в городском Центре развития туризма», — рассказал Владислав Пинаев.

«Ретротрамвай» создан по образцам вагонов начала XX века, заявлял ранее директор «Уралтрансмаша» (входит в УВЗ госкорпорации «Ростех») Дмитрий Семизоров. Вагон является синтезом дизайнерских тенденций ХХ века, воплощённых в новой форме. По мнению изготовителя, этот образец может стать символом города, создать туристическую привлекательность, объединить историю и современность.

Трамвай создан на основе серийной модели 71-415. Длина вагона — 16,5 м, он имеет 29 мест для сидения, общая вместимость — 199 человек. Многие элементы выполнены вручную или с применением технологий начала ХХ века. Стоит такой трамвай на 15–20% дороже своего современного аналога. Это объясняется тем, что при изготовлении трамвая используются более дорогие материалы, например дерево и натуральная кожа.