Происшествия

Сгорели надворные постройки, дом, автомобиль. На Голом Камне произошёл крупный пожар

30.12.2021 16:09
Сгорели надворные постройки, дом, автомобиль. На Голом Камне произошёл крупный пожар

В Нижнем Тагиле в частном доме на улице Носова произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны 29 декабря в 20:17. Как сообщили АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности, пожар обнаружила хозяйка дома. Женщина вызвала пожарных и самостоятельно эвакуировалась вместе с дочерью-подростком.

«Пожар начался с надворных построек, быстро распространился по деревянным конструкциям на жилое строение. Огнём уничтожены кровля дома, надворные постройки, автомобиль. В доме повреждены перекрытие, стены и имущество», — говорится в сообщении ведомства. 

По предварительным данным, причиной возгорания стала неисправность электропроводки в надворных постройках. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. Дознаватели МЧС проводят проверку по факту случившегося.

Фото: отдел надзорной деятельности
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