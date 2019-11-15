Сгорел из-за печки: подробности пожара на ГГМ в Нижнем Тагиле

Стала известна причина пожара, который произошёл вечером 14 ноября в частном секторе на ГГМ. Как рассказали АН «Между строк» в отделе надзорной деятельности МЧС, частный дом на пересечении улиц 1 Мая и Васильковой сгорел из-за нарушений правил безопасности при эксплуатации печного отопления.

Огонь охватил 80 квадратных метров, поэтому пожару был присвоен повышенный ранг БИС-1. Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 19:55, на место происшествия выехало 4 единицы спецтехники и 11 человек личного состава. В 20:35 спасатели ликвидировали открытое горение, но разбор сгоревших конструкций завершили лишь в 00:14.