«Сейчас такое время, что наказывать будут за любое инакомыслие». Известный адвокат Нижнего Тагила оценил новый закон о фейках про спецоперацию на Украине 

В начале марта в России были внесены поправки в Уголовный кодекс, касающиеся дискредитации действий российской армии, распространения фейков о военной операции на Украине и призывов к санкциям. Максимальное наказание по новым статьям — 15 лет тюрьмы и штраф в 1,5 млн рублей. Также появилась административная статья за публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооружённых сил России, по которой уже начали штрафовать россиян. Известный тагильский адвокат, член Свердловской областной коллегии адвокатов Игорь Устинов прокомментировал новые нормы и дал свои рекомендации, как не стать фигурантом уголовного дела.

Затрагивает ли закон о фейках простых граждан?

Закон об уголовном наказании за фейки о действиях российских Вооружённых сил затронет не только средства массовой информации, но и простых граждан. Опасность новых норм права — статей 207.3, 280.3 УК РФ — прежде всего в том, что они написаны с неопределёнными формулировками квалифицирующих признаков, что предоставляет правоприменителям (полиции, прокуратуре и суду) огромные возможности по их вольному трактованию.

Полагаю, что за первый призыв к прекращению военной операции и публичное выражение своего несогласия с действиями российской армии можно отделаться административным наказанием. Но если вы в течение года вновь совершите аналогичное правонарушение, то вас может ждать уже уголовная ответственность по статье 280.3 УК РФ.

Отмечу, в юридической прессе имеются публикации о том, что принятые нормы права по своей сути являются примером военной цензуры, которая противоречит целому ряду принципов, установленных в Конституции: например, статье 19 (равенство прав и свобод человека независимо от его убеждений), статье 28 (свобода совести), статье 29 (запрет к принуждению выражать своё мнение или отказу от этого). По мнению юристов, Конституция РФ исключает возможность для уголовного наказания за публичное выражение мнения и открытые антивоенные высказывания. Но поскольку закон принят, его будут применять.

Какая информация может расцениваться как фейковая?

Статья 207.3 УК РФ содержит следующие основные квалифицирующие признаки: под видом достоверной распространяется заведомо ложная информация, и делается это публично. Например, если вы в соцсетях или мессенджерах напишете что-то о жертвах, количестве убитых или пленных, а российское Минобороны и государственные СМИ этого не подтвердят, то будьте готовы к тому, что вашу публикацию могут расценить как заведомо ложную. При этом именно вы должны доказать, что опубликованная вами информация на самом деле является правдой. Или что вы на самом деле искренне верили в правдивость опубликованной вами информации. Однако могу предположить, что прокуратура и суд при принятии решения будут руководствоваться духом закона и интересами государства.

Можно ли понести наказание за лайк или репост к посту, в котором размещена фейковая информация?

Репосты, лайки и даже хэштеги, скорее всего, также будут отнесены правоохранительными органами к распространению заведомо ложной информации. Учтите, что публичным распространением в данном случае может быть признана любая передача информации вовне, адресованная как конкретной группе, так и неограниченному кругу лиц в любой доступной форме — от устного рассказа до публикации в соцсетях.

Если человек сделал в соцсетях репост фейковой информации из официального СМИ или паблика, он может быть привлечён к уголовной ответственности?

Да, вы можете быть привлечены к ответственности и понести наказание даже в том случае, если просто перепечатаете информацию из официально зарегистрированного СМИ (если, конечно, это СМИ не является государственным). Очевидно, что сотрудников СМИ, информацию которого вы распространили, тоже привлекут к ответственности, но ведь вам от этого легче не станет.

Предполагаю, что состав данного правонарушения, скорее всего, распространят на любые случаи негативного упоминания о любых действиях российских Вооружённых сил, а также использования запрещённого Роскомнадзором слова. Судебной практики пока нет, но сейчас такое время, что наказывать будут за любое инакомыслие. Поэтому, чтобы спасти себя от риска получить судимость, я бы посоветовал воздержаться от высказываний и размещения любой информации на тему конфликта с Украиной.