Сеть «Рив Гош» отказалась от оплаты поставщикам до открытия магазинов

Сеть магазинов косметики и парфюмерии «Рив Гош» предупредила поставщиков, что не может заплатить за поставленные товары из-за закрытия своих магазинов, со ссылкой на направленное контрагентам компании письмо пишет «Интерфакс».

Компания отложила оплату «до окончания периода приостановления операционной деятельности сети». Магазины «Рив Гош» не работают с 28 марта по 30 апреля, при этом компания продолжает платить зарплату сотрудникам, сказано в письме. В компании подчеркнули, что стараются сократить расходы, чтобы выжить и избежать дефолта. Официально в «Рив Гош» принятые меры не комментировали.

«Рив Гош» — один из крупнейших операторов парфюмерно-косметического рынка РФ, сеть насчитывает более 200 магазинов в России, в компании работают около 7,5 тысячи человек.