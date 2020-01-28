Сеть магазинов «Норд» готовится закрыть сразу 19 магазинов в Свердловской области

Уральская сеть магазинов бытовой техники и электроники «Норд» может закрыть сразу 19 торговых точек в Свердловской области, пишет Znak.com.

В частности, прекращают работу магазин в Среднеуральске и магазин на улице Соболева, 5 в Екатеринбурге (микрорайон Широкая Речка). По сообщению в группе «Реальный Среднеуральск» в соцсети «ВКонтакте», торговая точка в этом городе не проработала и года.

Как пояснил источник в «Норде», сеть магазинов, которая является одной из крупных в регионе, не уходит с рынка — речь идёт об оптимизации затрат, закрытии убыточных или малоприбыльных торговых точек. В основном они расположены в небольших городах. При этом в некоторых случаях ещё обсуждается вопрос об аренде помещений или переезде в другое место, то есть вопрос с уходом окончательно не решён. В «Норде» отмечают, что в небольших городах плохо развит рынок аренды недвижимости, там порой трудно подобрать помещение нужного формата и набрать персонал с высокой квалификацией.

«Закрытие и открытие новых магазинов — это технический процесс, хотя если говорить сразу о 19 точках, со стороны цифра звучит внушительно», — отметил собеседник издания.

По данным из открытых источников, сеть магазинов «Норд» основана в 1993 году в Екатеринбурге. Сейчас она объединяет 35 магазинов в 18 городах.