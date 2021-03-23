Сестёр Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца

Сестёр Хачатурян признали потерпевшими по недавно возбуждённому уголовному делу в отношении убитого ими отца, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов девушек.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна по факту истязаний и действий сексуального характера в отношении дочерей.

«Если уголовное дело в отношении Михаила поступит в суд и суд признает его виновным в совершении всех преступлений против девушек, то мы получим очередное, уже неопровержимое доказательство того, что сёстры Хачатурян находились в состоянии необходимой обороны», — пояснил адвокат Алексей Липцер.