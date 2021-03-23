Сестёр Хачатурян признали потерпевшими по делу о насилии со стороны отца

23.03.2021 20:18
Сестёр Хачатурян признали потерпевшими по недавно возбуждённому уголовному делу в отношении убитого ими отца, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвокатов девушек.
Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело против Михаила Хачатуряна по факту истязаний и действий сексуального характера в отношении дочерей.
«Если уголовное дело в отношении Михаила поступит в суд и суд признает его виновным в совершении всех преступлений против девушек, то мы получим очередное, уже неопровержимое доказательство того, что сёстры Хачатурян находились в состоянии необходимой обороны», — пояснил адвокат Алексей Липцер.
- Троих сестёр Хачатурян задержали 28 июля 2018 года в Москве. Они признались, что накануне убили отца. По словам девочек, он долгое время причинял им «моральные страдания»: бил, насиловал и истязал. Кроме того, сёстры говорили, что у их отца было большое количество оружия (дробовик, пистолет, револьвер, нож, бита) и мужчина угрожал испытать свой арсенал на дочерях.