СК возбудил уголовное дело против покойного отца сестёр Хачатурян

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании и действиях сексуального характера против Михаила Хачатуряна, в убийстве которого обвиняют его трёх дочерей, со ссылкой на адвоката пишет ТАСС.

В начале февраля Московский городской суд вернул в прокуратуру дело старших сестёр Хачатурян — Крестины и Ангелины. Суд посчитал, что не сможет рассматривать дело в отношении девушек, пока не будет принято окончательного процессуального решения в отношении Михаила Хачатуряна, поэтому сначала будет проведено расследование в отношении отца, а затем уже будет рассматриваться дело сестёр.

По данным следствия, 27 июля 2018 года сёстры Хачатурян, «испытывая острую личную неприязнь к своему отцу», нанесли ему в их квартире на Алтуфьевском шоссе в Москве удары ножом и молотком по голове, шее и груди. От полученных травм мужчина скончался.

«Мотивом преступления стала личная неприязнь, обусловленная причинением отцом на протяжении длительного периода времени своим дочерям физических и психических страданий, что учтено следствием как смягчающие вину обстоятельства», — отмечали в СК.

Сёстрам Хачатурян на момент совершения преступления было 17, 18 и 19 лет. Сначала суд отправил сестёр в СИЗО, но затем их перевели под домашний арест. Дело младшей сестры — Марии Хачатурян — суд рассмотрит отдельно. Девушки рассказали членам ОНК, что отец истязал их, заставлял выполнять роль рабынь, из-за синяков и ран они не могли посещать школу. Кроме того, сестры отметили, что у их отца было большое количество оружия — дробовик, пистолет, револьвер, нож, бита, и мужчина угрожал испытать свой арсенал на дочерях.