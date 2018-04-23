Серж Саргсян подал в отставку с поста премьер-министра Армении после массовых митингов

Серж Саргсян, назначенный на пост премьера-министра Армении 17 апреля, объявил об отставке, пишет «Интерфакс».

«Никол Пашинян [возглавлял акции протеста] был прав. Я был не прав. Создавшаяся ситуация имеет несколько решений, но ни на одно из них я не пойду. Это не моё. Я оставляю пост руководителя страны, должность премьер-министра», — заявил Саргсян.

Лидер оппозиционного движения «Елк» Никол Пашинян пообещал, что в 17:30 по местному времени в Ереване начнётся «победный митинг», сообщает РИА Новости.

Напомним, в Ереване и других городах Армении с середины апреля проходят массовые акции, участники которых протестовали против назначения премьер-министром Саргсяна, 10 лет занимавшего пост президента. Серж Саргсян занимал пост президента Армении с апреля 2008 года по апрель 2018 года. За время его нахождения у власти в Армении была проведена конституционная реформа, расширившая полномочия премьер-министра и фактически оставившая за президентом лишь церемониальные функции. 17 апреля Саргсян, несмотря на проходившие в стране протесты, был назначен парламентом на пост премьер-министра.

22 апреля Никол Пашинян и двое оппозиционных депутатов были задержаны по обвинению в организации и проведении незаконных массовых собраний. После задержания Пашиняна протесты в Ереване приобрели более масштабный характер. Днём 23 апреля Пашинян и двое депутатов были освобождены из СИЗО.